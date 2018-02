ZDF entschuldigt sich für "heute show"-Witz bei AfD

Da ist Oliver Welke wohl über das Ziel hinaus geschossen. Nachdem er sich in seiner "heute show" über einen AfD-Politiker lustig gemacht hat, räumt er nun einen Fehler ein.



Die AfD und ihre Ansichten bieten wahrlich genug Angriffsfläche für Satiriker. ZDF-Moderator Oliver Welke hat sich dabei jedoch wohl über das Falsche lustig gemacht. Am vergangenen Freitag machte er Witze über einen AfD-Politiker mit Sprachfehler. Die Konsequenz: Die rechtspopulistische Partei fordert die "Entfernung" von Oliver Welke aus dem ZDF.