ZDF erhält erneut die "Saure Gurke"

Auch in diesem Jahr geht der Negativpreis "Saure Gurke" an das ZDF. Der Preis ging an die Sportredaktion des Zweiten für ihre sexistische Fragestellung in einem Interview mit Angelique Kerber nach ihrem Wimbledon-Sieg.



Die rund 300 Mitarbeiterinnen von ARD, ZDF, DW, Deutschlandradio und ORF stimmten in ihrem jährlichen Herbsttreffen mehrheitlich für die unangemessene Fragestellung des ZDF-Reporters Martin Wolff. Im Interview nach dem Sieg in Wimbledon wurde Kerbers sportliche Leistung kaum gewürdigt, dafür aber ihr Flirtverhalten ausgiebig seziert, heißt es in der Begründung.