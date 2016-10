ZDF feiert 35 Jahre "Traumschiff" mit Bonus-Episode

35 Jahren sind selbst für eine Kultreihe ein stolzes Alter. Deshalb feiert das ZDF das "Traumschiff"-Jubiläum mit einer zusätzlichen Folge.



Seit 35 Jahren bereist das ZDF mit "Das Traumschiff" ferne Länder und lässt das Publikum mit Reisegeschichten am Leben an Bord teilnehmen. Dass dieses Jubiläum gefeiert werden muss, steht fest. Das ZDF weiß auch bereits wie.