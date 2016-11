ZDF feiert 50 Jahre Farbfernsehen in Deutschland

Bald ist es 50 Jahre her, dass der damalige Vize-Kanzler Willy Brandt mit einem Knopfdruck das Farbfernsehen nach Deutschland brachte. Das ZDF präsentiert aus diesem Anlass eine große Show-Reihe.



Das ZDF feiert im nächsten Sommer ein besonderes Jubiläum: Zu 50 Jahre Farbfernsehen in Deutschland soll es eine große Show-Reihe geben. Unter dem Titel "Wir lieben Fernsehen" sind für den Sommer 2017 vier verschiedene Shows geplant. Neben großen Fernsehmomenten soll es ein Widersehen mit Prominenten des halben Jahrhunderts geben.