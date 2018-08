ZDF feiert Mariä Himmelfahrt mit Benediktinerpater Schnabel

Für das ZDF ist Mariä Himmelfahrt "Ein guter Grund zu feiern".



Feiertage unterbrechen den Alltag, bieten die Chance zum Innehalten und viele nutzen die ungewohnte Freizeit auch für Ausflüge. Für die Sendung "Ein guter Grund zu feiern" heuert Benediktinerpater Nikodemus Schnabel diesen Mittwoch um 17.50 Uhr auf der Kirmes an.