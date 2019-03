ZDF fragt Spitzenkandidaten vor Europawahl: "Was nun, Europa?"

Acht Wochen vor der Europawahl stehen Katarina Barley, SPD-Spitzenkandidatin, und Manfred Weber, Spitzenkandidat der Union und der konservativen Europäischen Volkspartei EVP, im ZDF Rede und Antwort.



Am 26. Mai wird im Europäischen Parlament in Deutschland gewählt. Am morgigen Freitag (29. März), acht Wochen vor dem politischen Großereignis, lädt das ZDF zwei Spitzenkandidaten ein, um sich in "Was nun, Europa?" den Fragen der Redakteure zu stellen.