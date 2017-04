ZDF geht für Champions-League-Rechte "an die Schmerzgrenze"

Entgegen der Erwartungen ist immer noch keine Entscheidung um die Vergabe der Übertragungsrechte an der Champions League ab 2018 gefallen. Das ZDF ist weiterhin im Rennen und darf auf den Zuschlag hoffen.



Eigentlich sollte schon alles klar sein: Anfang April hatten die Interessenten an den Übertragungsrechten der Champions League ab 2018 ihre Angebote bei der UEFA abgegeben, neben den aktuellen Rechteinhabern Sky und ZDF hatten auch der Streamingdienst Dazn und wohl auch die Telekom, RTL und Eurosport ihr Interesse hinterlegt. Doch auch Ende des Monats ist eine Entscheidung noch nicht gefallen. Die Verzögerung lässt auch das ZDF und damit den Free-TV-Zuschauer hoffen.