ZDF geht gegen Belästigung und Diskriminierung vor

Fehlverhalten soll hier nicht ignoriert werden: Mittels Anlaufstellen will das ZDF seinen Mitarbeitern bei Beschwerden wegen Diskriminierung oder Belästigung unterstützend zur Seite stehen.



Autoren, Regisseure, Schauspieler, Produktionsbeschäftigte und andere Mitarbeiter, die im Auftrag des ZDFs an Programmen des Senders arbeiten, sollen in schwierigen Situationen Hilfe bekommen. Die Sendeanstalt will, dass Niemand bei Diskriminierung oder Belästigung alleine dastehen muss.