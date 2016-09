ZDF gewährt Einblick in die großen Clans Deutschlands

Mit der Doku-Reihe "Deutschlands große Clans" widmet sich das ZDF in vier Folgen vier großen Familienunternehmen, die die Geschichte wie auch die Gegenwart mit ihren Produkten deutlich prägten und noch immer prägen.



"ZDFzeit: Deutschlands große Clans" ist der Titel einer vierteiligen Doku-Reihe über erfolgreiche deutsche Familienunternehmen, die sich keiner mehr wegdenken kann. Zum Auftakt gibt es die "Oetker-Story" am Dienstag, den 13. September, um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen. Die drei weiteren Folgen der Doku-Reihe gibt es an den nachfolgenden Dienstagen ebenfalls wieder um 20.15 Uhr. Dann stehen "Die C&A-Story", "Die Haribo-Story" und "Die Tchibo-Story" auf dem Programm.