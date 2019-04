ZDF gibt Bundesländern mehr Platz in Mediathek

Ein neuer Bereich in der Mediathek des ZDF bündelt Länder-Reportagen, -Dokus und aktuelle Filme des Kanals. "Mitten in Deutschland" wird vor allem mit Beiträgen aus TV-Sendungen gefüllt.



Auf mittenindeutschland.zdf.de finden Zuschauer künftig eine Unterteilung nach Bundesländern. Darin sind Länder-Reportagen, -Dokus und aktuelle Filme aus den Sendungen des ZDF zu den jeweiligen Regionen zu finden.