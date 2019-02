ZDF holt "Das Boot" von Sky ins Free-TV

"Das Boot" navigiert sich wahrscheinlich noch dieses Jahr ins Free-TV-Gefilde. Hierfür haben Sky und das ZDF nun eine Vereinbarung ausgehandelt.



Die erste Staffel der Sky-Serie "Das Boot" soll im Winter 2019/2020 im ZDF und online in der ZDF Mediathek zu sehen sein. Der öffentlich-rechtliche Sender habe die Ausstrahlungsrechte an der Produktion erworben, teilten das ZDF in Mainz und Sky in Unterföhring bei München am Sonntag weiter mit.