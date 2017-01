ZDF holt "Kerners Köche" zurück an den Herd

Das ZDF setzt auf Altbewährtes und nimmt "Kerners Köche" mit neuen Folgen wieder ins Programm. Los geht es allerdings erst im April.



Erneut versammelt Johannes B. Kerner die besten Köche bei sich im Studio. Ab Samstag, den 1. April 2017, setzt das ZDF wieder auf die beliebte Sendung "Kerners Köche". Angesetzt sind zunächst zehn 45-minütige Sendungen, die immer samstags um 16.15 Uhr ausgestrahlt werden. Damit belebt das ZDF die Sendung "Kerners Köche" wieder, die von 2005 bis 2008 bereits erfolgreich am Freitagabend lief.