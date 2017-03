ZDF kündigt Programm zu Landtagswahlen an

2017 ist ein Super-Wahljahr. Nicht nur die Bundestagswahl steht im Herbst an, sondern auch gleich drei Landtage werden neu gewählt. Das ZDF begleitet die Wahlen wie immer live vor Ort.



Bettina Schausten und Matthias Fornoff werden für das ZDF von den Landtagswahlen im Saarland, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen berichten. Während Schausten die Sendungen wie gewohnt moderiert, analysiert Fornoff mit Unterstützung der Forschungsgruppe Wahlen die Ergebnisse.