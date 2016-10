ZDF kündigt Relaunch der Mediathek an

Hochzeit beim ZDF: Die Mediathek und der Onlineauftritt der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt werden eins. Dabei wird bei dem Relaunch der Mediathek nicht nur bei der Optik nachgebessert.



Das ZDF präsentiert seine Mediathek fast 15 Jahre nach dem Start bald in neuer Optik und mit neuen Angeboten. Die Premiere ist für nächsten Donnerstag (27. Oktober) geplant. "Mit dem Relaunch verschmelzen wir unser Programmportal ZDF.de und die Mediathek zu einem zentralen Angebot", sagte der Leiter der Redaktion Neue Medien, Eckart Gaddum. "Damit setzen wir unsere Strategie, Bewegtbild in den Mittelpunkt zu stellen, konsequent fort." Neu ist "Mein ZDF", mit dem Nutzer ihr persönliches Programm von Krimis bis Talkshow zusammenstellen können, wenn sie angemeldet sind oder es Cookies (gespeicherte Infos über besuchte Webseiten) gibt. In persönlichen Empfehlungen schlägt der Sender Videos vor. Über ein Plus-Zeichen können Seiten in Facebook, Twitter und Google plus geteilt werden.