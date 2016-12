ZDF lädt wieder zu Weihnachten mit Helene Fischer

Auch in diesem Jahr präsentiert das ZDF zu Weihnachten wieder Helene Fischer. Die fast schon traditionelle Personality-Show soll fast drei Stunden lang das Publikum in ihren Bann ziehen.



Es war recht ruhig in diesem Jahr um Helene Fischer. Die 32-Jährige machte eine mehrmonatige Auszeit. "Es war das erste Mal, dass ich richtig durchatmen konnte, was mir unheimlich gut getan hat", erklärte die Schlagersängerin der Deutschen Presse-Agentur. Sie habe sich Zeit genommen für Familie und Freunde, ihre Omas besucht und auch mal wieder Briefe und Postkarten geschrieben. "So habe ich mein privates 'Ich' zurückerobert."