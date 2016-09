ZDF lädt zu 30 neuen Folgen "Die Rosenheim-Cops"

Alles beim Alten beim ZDF: "Die Rosenheim-Cops" sind zurück. Das ZDF unterhält die Zuschauer wieder mit 30 neuen Folgen der beliebten Krimiserie.



Ab dem heutigen Dienstag zeigt das ZDF 30 neue Folgen der beliebten Serie "Die Rosenheim-Cops". Die Ausstrahlung erfolgt wöchentlich immer dienstags ab 19.25 Uhr. In der ersten Folge feiert die Serie nicht nur ihre eigene Rückkehr, sondern auch die Rückkehr von Kommissar König (Mark-Alexander Solf), der in seinem ersten Fall Unterstützung von Polizeichef Achtziger (Alexander Duda) erhält, weil sich Kommissar Hofer (Joseph Hannesschläger) noch immer auf der Rückreise von Hamburg befindet.