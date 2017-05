Das ZDF lässt Clüver weiter ermitteln. Derzeit finden in Hamburg und auf Sylt daher die Dreharbeiten zum bereits achten Film der Reihe statt.



Die ZDF-Krimireihe "Nord Nord Mord" geht in die nächste Runde. Auf Sylt und in Hamburg entsteht derzeit der achte Film der Reihe, in der Hauptkommissar Theo Clüver (Robert Atzorn) ermittelt. Der Arbeitstitel für den Film lautet "Clüver und der leise Tod". Der finale Titel steht somit noch nicht fest und auch ein Sendetermin ist bislang nicht bekannt.