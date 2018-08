ZDF lässt "Schneewittchen" in Tschechien neu verfilmen

Das ZDF lässt "Schneewittchen" neu verfilmen. Die Dreharbeiten unter anderem auf der Burg Pernstejn in Tschechien haben Anfang August begonnen und sollen Ende des Monats abgeschlossen sein.



Die Hauptrolle spielt Tijan Marei (22), wie das ZDF am Donnerstag mitteilte. In der Neuverfilmung frei nach dem Märchen der Brüder Grimm und nach einem Drehbuch von Max Honert verlangt die böse Stiefmutter (Nadeshda Brennicke) von ihrem verschlagenen Bruder Gilig (Victor Schefé), das Mädchen zu töten. Schneewittchen gelingt die Flucht - erst zu den sieben Zwergen und dann in die Arme des jungen Prinzen Kilian (Ludwig Simon).