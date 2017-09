ZDF läutet Dreharbeiten für "Ziemlich beste Freundinnen" ein

Einfach alles stehen und liegen lassen und die beste Freundin heiraten? Diese zwei tun es! In der neuen ZDF-Komödie "Katie Fforde: Ziemlich beste Freundinnen" geht es drunter und drüber.



Noch stehen die Schauspielerinnen Henriette Richter-Röhl und Nadja Bobyleva irgendwo bei Boston vor der Kamera. Schon bald sollen sie im ZDF zu sehen sein, wie sie als beste Freundinnen verrückte Abenteuer erleben.