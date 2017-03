ZDF live: Weltcup-Finale der Skiflieger

Im slowenischen Planica stehen die finalen Entscheidungen im Skifliegen der Saison 2016 / 2017 an. Das ZDF ist live mit dabei und berichtet am kommendne Wochenende.



Das ZDF verschlägt es für die Zuschauer ins slowenische Planica. Dort treten die Skiflieger im Weltcup-Finale gegeneinander an und entscheiden, wer den Titel in der Saison 2016 / 2017 mit nach Hause nimmt. Austragungsort ist die "Letalnica" von Planica, die zweitgrößte Skiflugschanze der Welt, die Sprünge von mehr als 220 Metern erlaubt.