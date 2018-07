ZDF macht neue Comedy-Sendung "Danke Deutschland!"

Aktuelle politische und gesellschaftliche Debatten sind das Futter für die Sketch-Comedy im ZDF "Danke Deutschland". Start der Serie ist noch diese Woche.



"Danke Deutschland!", sagt Ralf Kabelka und präsentiert Sketche über Begebenheiten, die fast zu skurril sind, um wahr zu sein. Die neue sechsteilige Sketch-Comedy rund um aktuelle, politische und gesellschaftliche Themen ist vom 6. Juli 2018 an, freitags um 22.30 Uhr, im ZDF zu sehen.