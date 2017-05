ZDF mit höchsten Werbeeinnahmen seit 15 Jahren

Die ZDF-Werbeabteilung kann Geschäftsjahr 2016 unter dem Stichwort "Erfolg" abheften. Seit dem Beginn des Jahrtausends hatte man nicht so gute Zahlen.



