ZDF mit neuem Dreiteiler "Der gleiche Himmel"

Das ZDF schickt einen neuen Dreiteiler an den Start. In der letzten März-Woche erwartet die Zuschauer mit "Der gleiche Himmel" ein Porträt der Gesellschaft im Kalten Krieg.



Im Jahr 1974 herrscht der Kalte Krieg. Das ist auch in Berlin auf beiden Seiten der Mauer spürbar. Lars Weber (Tom Schilling) wird als Agent aus dem Osten nach Westberlin eingeschleust, um Lauren Faber (Sofia Helin) zur verführen. Die Stasi erhofft sich über diese Zugang zu Informationen des britischen Geheimdiensts.