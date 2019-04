ZDF muss Reinhard Grindel nicht wieder einstellen

Das nennt man wohl "Glück gehabt": Das ZDF muss Ex-DFB-Präsident Reinhard Grindel nicht weiter beschäftigen. Dieser hat laut internem Gutachten keinen juristischen Anspruch auf eine Rückkehr zum Zweiten.



Zehn Jahre lang hat Grindel für das ZDF gearbeitet - 1992 bis 2002. Später wurde er Bundestagsabgeordneter der CDU und 2016 wechselte er an die Spitze des Deutschen Fußball-Bundes. Nachdem es Unklarheiten bei Sondereinkünften und Nebenverdiensten von Grindel gab, trat dieser vor kurzem von seinem Amt als DFB-Präsident zurück. Danach wurde übereine Rückkehr zum Zweiten spekuliert.