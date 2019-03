ZDF: "plan b" über die "Retter der Ozeane"

"Für ein Meer ohne Plastik" lautet die neuste Devise im ZDF. In "plan b" stellt der Sender die "Retter der Ozeane" vor, die in eigener Initiative Großes für Tier- und Umwelt bewegen.



Weil Experten schätzen, dass in unseren Ozeanen 150 Millionen Tonnen Müll schwimmen, will das ZDF diejenigen vorstellen, die gegen diese Katastrophe kämpfen. Am Samstag (23. März) zeigt der Sender in der Sendung "plan b" die "Retter der Ozeane".