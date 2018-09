ZDF räumt Fehler von Kiewel bei "Fernsehgarten"-Gewinnspiel ein

Wie der Sender am Mittwoch mitteilte, hat nun die eigentliche Gewinnerin den Preis - ein Auto im Wert von 40.000 Euro - zugesprochen bekommen.



Nach der Sendung von vergangenem Sonntag hatten sich zahlreiche Zuschauer unter anderem auf Facebook über die Moderatorin Andrea Kiewel beklagt (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Der Sender hatte die Schummelvorwürfe zwei Tage lang geprüft. Wie der Sender nun bestätigte, hat Moderatorin Kiewel den Sieger nicht korrekt ermittelt.