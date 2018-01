"ZDF.reportage" begibt sich ins Abenteuer Hurtigruten

In der zweiteiligen "ZDF.reportage" nimmt der Sender seine Zuschauer mit auf eine Bootsreise: Fjordlandschaften, der Polarkreis und Fischerdörfer machen das "Abenteuer Hurtigruten".



Am kommenden Sonntag, den 7. Januar, geht im ZDF die Reise auf den Hurtigruten los: Mit "Winterzauber am Polarkreis" startet Teil 1 der Reihe "ZDF.reportage: Abenteuer Hurtigruten". Es geht um die Strecke entlang der Küste nach Nordnorwegen, die vor 125 Jahren erstmals von einem Postschiff befahren wurde. Man sagt ihr nach, für die Passagiere eine ganz besondere Schifffahrts-Erfahrung zu sein.