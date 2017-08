ZDF sendet Polit-Format "Wähl mich!" zur Bundestagswahl

Das ZDF sendet im Hinblick auf die Bundestagswahl dreimal das Polit-Format "Wähl mich! Jungpolitiker auf Stimmenfang" mit Sandra Rieß.



In der Sendung werden sechs Politiker zwischen 18 und 30 Jahren vorgestellt, die für den Bundestag kandidieren. Sie gehören den 6 großen Parteien (CDU, SPD, die LINKE, die Grünen, FDP, AfD) an. In der Sendung können sich die Politiker einen idealen Wähler zusammenbauen. Dabei können sie Alter, Geschlecht und Ausbildung bestimmen. Aber auch das Wunschreiseland, die Einkaufsgewohnheiten oder die Haltung zu einer Obergrenze bei Flüchtlingen können bestimmt werden.