ZDF sendet Reportagereihe über Flüchtlingsfamilien

Ein ZDF-Team hat Flüchtlingsfamilien ein Jahr lang mit der Kamera begleitet. Jeweils samstags um 18 Uhr erkundet die Reihe "Mein Land, Dein Land" in neun Reportagen die deutsche Lebenswirklichkeit.



Die zweite Folge der Reportagereihe "Mein Land, Dein Land" wird am heutigen Samstag, 12. August 2017 um 18 Uhr unter dem Titel "Neue Heimat Berlin - Flüchtlingsfamilien zwischen Hoffnung und Enttäuschung" gesendet. Für diese Folge hat das ZDF Team zwei Flüchtlingsfamilien und ein Bruderpaar in Berlin mit der Kamera ein Jahr begleitet. Sie leben seit ihrer Flucht in Not- und Gemeinschaftsunterkünften und haben Asylanträge gestellt. Dabei mussten sie erfahren, wie mühsam und schwierig Integration ist.