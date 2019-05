ZDF sichert sich Rechte an Sky-Serien "Der Pass" und "8 Tage"

Das ZDF hat die Ausstrahlungsrechte für die Thriller-Serie "Der Pass" und die Endzeit-Serie "8 Tage" erworben. Neben der Ausstrahlung im Fernsehen werden die Serien einige Zeit in der Mediathek verfügbar sein.



"Der Pass" soll im Dezember gezeigt werden. "8 Tage" wird bei ZDFneo zu sehen sein, die Sendetermine stehen noch nicht fest.