"ZDF spezial" beobachtet die Wahlen in der Türkei

Am Sonntag dreht sich bei "ZDF spezial“ alles um Politik in der Türkei. Unter dem Titel "Wahlen in der Türkei – politischer Umbruch am Bosporus?" geht es in der Sendung unter anderem um Hintergrundwissen zur wirtschaftlichen Situation des Landes.



Am Sonntag finden in der Türkei zum ersten Mal Präsidentschafts- und Parlamentswahlen zusammen statt. Das nimmt das ZDF zum Anlass, um das Land und seine Politik einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. "ZDF spezial" läuft diesmal deshalb unter dem Slogan "Wahlen in der Türkei – politischer Umbruch am Bosporus?".

Antje Pieper moderiert die Sendung, in der Zuschauer unter anderem über den neuesten Stand der Stimmenauszählung unterrichtet werden sollen. Es geht außerdem um die wirtschaftliche Situation der Türkei, weshalb sich die Journalistin mit ihrer Kollegin Mesale Tolu darüber unterhält. Auch ZDF-Türkei-Korrespondent Jörg Brase wird im Schaltgespräch auf den Bildschirmen der Zuschauer zu sehen sein.



Wird es knapp für Erdogan? Am Sonntag (24. Juni) wissen wir mehr. Dann läuft um 19.25 Uhr das "ZDF spezial" zu "Wahlen in der Türkei – politischer Umbruch am Bosporus?".