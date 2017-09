ZDF spricht "Klartext" mit Schulz und Merkel

In zwei Sondersendungen zur Bundestagswahl fordert das ZDF "Klartext" zuerst von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz. Zwei Tage später ist dann Angela Merkel an der Reihe.



Wenn "Klartext" mit zwei Liveausgaben aus dem ZDF-Hauptstadtstudio auf Sendung geht, dann stehen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Herausforderer Martin Schulz Rede und Antwort. Am Dienstag, den 12. September, um 20.15 Uhr steht zunächst "Klartext, Herr Schulz!" - Bürger fragen den SPD-Kanzlerkandidaten" auf dem Programm. Am 14. September um zur gleichen Uhrzeit folgt schließlich "Klartext, Frau Merkel!".