ZDF startet Dreharbeiten für "Merz gegen Merz"

Annette Frier und Christoph Maria Herbst machen für das ZDF gemeinsame Sache. In ihrer neuen Comedy-Serie "Merz gegen Merz" spielen sie ein Ehepaar, das ein großes Problem miteinander hat: Sie wollen sich trennen, arbeiten aber miteinander.



Bis Ende März stehen Annette Frier und Christoph Maria Herbst für ihre Rollen in einer neuen ZDF-Comedyserie vor der Kamera - passenderweise "Merz gegen Merz" betitelt. Gedreht wird in Nordrhein-Westfalen.