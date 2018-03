ZDF startet Dreharbeiten zu "Ein Dorf wehrt sich"

An Originalschauplätzen im österreichischen Salzkammergut und in Bayern hat das ZDF den Startschuss für die Dreharbeiten zum historischen Drama: "Ein Dorf wehrt sich - Das Geheimnis von Altaussee" gegeben.



Das ZDF will seine Zuschauer in das Jahr 1945 versetzen. Wie der öffentlich-rechtliche Sender verlauten ließ, hat man dafür die Dreharbeiten zu "Ein Dorf wehrt sich - Das Geheimnis von Altaussee" eingeläutet. Das historische Drama soll das unter dem Nazi-Regime stehende Bergdorf Altaussee in Österreich während der letzten Kriegstage zeigen.