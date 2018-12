ZDF steckt eingesparte Champions-League-Gelder lieber in Kultur

Zum Auftrag von ARD und ZDF gehören Information, Bildung, Beratung, Kultur und Unterhaltung. ZDF will nun sein Nachrichten- und Kultur-Angebot ausbauen



Das ZDF will im neuen Jahr sein Profil in Richtung Information und Kultur schärfen. "Wir werden "heute.de" ausbauen mit mehr Bewegtbild und unser Kulturprofil im Netz klarer darstellen", sagte ZDF-Intendant Thomas Bellut im Interview der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.



"Wir prüfen auch, ob wir im Hauptprogramm mehr Raum für Information bieten können. Die Zeiten erfordern das, darauf reagieren wir." Außerdem ist eine Online-Kulturplattform vorgesehen.