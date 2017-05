ZDF strahlt weiter in SD-Qualiät aus

Das Zweite Deutsche Fernsehen wird die Sender ZDF, ZDFinfo und ZDFneo weiterhin neben HDTV auch in digitaler Standard Qualität (SD) ausstrahlen. Die Sendeanstalt hat den entsprechenden Vertrag bis 2020 verlängert.



Die öffentlich-rechtlichen Sender des ZDFs können Zuschauer auch in Zukunft bis mindestens 2020 in digitaler Standard Qualität sehen, wie der Satellitenbetreiber Astra Deutschland am Montag mitteilte.