ZDF testet Tennis: Zuschauerinteresse bleibt gering

Seit Jahren hat das ZDF das erste Mal wieder Tennis live gezeigt. Doch nur knapp eine Million Zuschauer verfolgten den Sieg der deutschen Weltranglisten-Ersten Angelique Kerber.



Die erste Liveübertragung eines Tennisspiels im ZDF-Hauptprogramm seit Jahren hat die Marke von einer Million Zuschauer nicht geknackt. 940.000 Menschen sahen sich den Auftaktsieg von Angelique Kerber bei den WTA Finals in Singapur am Sonntagnachmittag nach Senderangaben an, das entspricht einem Marktanteil von 6,3 Prozent. In der werberelevanten Gruppe der 14- bis 49-Jährigen waren es laut Media Control rund 200 000 Zuschauer (3,7 Prozent).