ZDF überträgt Verleihung des neuen Musikpreises "Opus Klassik"

Nach dem Aus für den Echo musste auch dessen Klassikvariante die Segel streichen. Diese wird aber nun unter neuem, unbeflecktem Namen wiederbelebt - das ZDF zeigt den "Opus Klassik" live und Thomas Gottschalk moderiert.



Am Sonntag, 14. Oktober 2018, wird zum ersten Mal der neue Musikpreis "Opus Klassik" verliehen. Er ist der Nachfolger für die zusammen mit dem (Pop-)Echo untergegangene Klassikvariante des Preises der deutschen Musikindustrie. Hierfür wurde sogleich nicht nur ein neuer Name aus der Taufe gehoben, sondern auch ein quotenträchtiges Zugpferd als Moderator verpflichtet. Denn die Gala aus dem Konzerthaus Berlin präsentiert niemand geringerer als Thomas Gottschalk - das ZDF überträgt ab 22.15 Uhr.