ZDF und ARD bringen "Minecraft"-Serie heraus

In dem zwölfteiligen Abenteuer "Antarktika" wird eine Geschichte inmitten der "Minecraft"-Welt gezeigt und mit bekannten Synchronsprechern vertont.



Wer es nicht kennt, der hat wahrscheinlich noch nie einen Computer gesehen: Minecraft. Ein Spiel von dem am Anfang niemand wusste, was damit angestellt werden soll. Doch die Antwort war schnell gefunden: Alles.