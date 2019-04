ZDF und BBC bauen Zusammenarbeit aus

Eine umfassende strategische Partnerschaft mit den BBC Studios soll die Zusammenarbeit von ZDF und BBC weiter voran treiben. Von dem Deal profitiert der deutsche Markt.



Wie der ZDF am Donnerstag mitteilte, feilt die Sendeanstalt an seiner Kooperation mit BBC. Demnach ist der öffentlich-rechtliche Kanal eine langjährige Partnerschaft mit der Produktions- und Distributionstochter der BBC, den BBC Studios, eingegangen.



Die Vereinbarung soll nicht nur die Zusammenarbeit der beiden Einrichtungen ausbauen, sondern komme auch dem deutschen Markt zu Gute, teilt das ZDF mit. So sichere der Deal der ZDF-Programmfamilie einen umfangreichen Zugang zu den Programmen von BBC Studios auf diesem.