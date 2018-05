ZDF und Funk machen eine WG auf

Vor fast einem Jahrzehnt stellten sich Teenager in den Doku-Soaps "Die Jungs-WG" (2009) und "Die Mädchen-WG" (2010) erstmals den Herausforderungen des Erwachsenwerdens. Ohne Eltern waren sie auf sich selbst gestellt.



Nun beziehen sechs der ehemaligen Bewohner in "die wohngemeinschaft" ein gemeinsames Loft. Das ZDF will für Funk, das Content-Netzwerk von ARD und ZDF, die ehemaligen WG-Mitglieder My, Janina, Alina, Paolo, Aaron und Alexey wieder eine Zeit begleiten. Die Dreharbeiten laufen seit dem 11. Mai in Köln.