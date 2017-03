ZDF und MDR drehen Märchenfilm "Der Zauberlehrling"

Das ZDF und MDR verfilmen den Goethe-Klassiker "Der Zauberlehrling". Gedreht wird der Märchenfilm in der Görlitzer Altstadt.



So manch einer musste sich zu Schulzeiten durch die 14 Strophen von Goethes "Der Zauberlehrling" kämpfen. Auf Basis des Gedichts haben das ZDF und der MDR nun das Drehbuch für einen Märchenfilm entwickeln lassen.