ZDF und Vodafone: neue Partnerschaft und Ende des Rechtsstreits

Das ZDF und Vodafone haben eine neue, langjährige Partnerschaft geschlossen. Die Verbreitung und Nutzung der ZDF-Inhalte auf den Vodafone-TV-Plattformen soll damit für die Nutzer noch komfortabler und attraktiver werden.



Die neue Partnerschaft bedeutet das Ende eines seit 2012 laufenden Rechtsstreits um Einspeiseentgelte.