ZDF und WDR mit Sonderberichterstattung zur NRW-Wahl

Alle Augen sind auf Düsseldorf gerichtet. Gemeinhin gilt der Ausgang der NRW-Wahl schon als Vorentscheidung im Bundestagswahlkampf. Das ZDF und der WDR berichten ausführlich live vor Ort.



Am Sonntag ist Wahltag. Manch Beobachter prophezeit bereits eine Vorentscheidung im Bundestagswahlkampf. Aber erst einmal muss in Nordrhein-Westfalen gewählt werden. Der WDR wird von der Wahl ab 17.30 Uhr live berichten, das ZDF folgt kurz darauf um 17.45 Uhr.