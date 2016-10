ZDF verfilmt Bestseller-Roman "Unterleuten"

Seit Monaten steht der Gesellschaftsroman "Unterleuten" auf den vorderen Plätzen der Bestseller-Listen. Das ZDF will das Werk nun als Mehrteiler verfilmen.



Das ZDF wird den Roman "Unterleuten" als Event-Serie verfilmen. Wie das Zweite bekannt gab, soll das Buch von Matti Geschonneck (Regie) und Magnus Vattrodt (Drehbuch) umgesetzt werden. Das Buch von Juli Zeh erschien im März 2016 und erzählt vom Dorf Unterleuten, in dem das Zusammenleben der Dorfgemeinschaft unter Druck gerät, als ein Investor die scheinbare Idylle mit seinen Plänen für einen neuen Windpark stört.