ZDF verfilmt "Frau Holle" für sein "Herzkino" neu

"Frau Holle" wird derzeit im Auftrag des ZDF von der sabotage films GmbH für neu verfilmt. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte Mai.



Wer kennt sie nicht, die gute alte Frau Holle. Der Märchenklassiker der Gebrüder Grimm wird nun für das ZDF verfilmt. Allerdings in einer etwas abgewandelten Version. Schon seit dem 15. April laufen die Dreharbeiten in Berlin.