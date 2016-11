ZDF verlängert Vertrag mit TV-Experte Oliver Kahn

Bei den Fußball-Übertragungen des ZDF gehört er fast schon zum Inventar, nun soll Oliver Kahn den Öffentlich-Rechtlichen noch bis mindestens 2018 als Experte erhalten bleiben.



Er gehört zu den erfolgreichsten deutschen Fußballer und hat sich in den letzten Jahren beim ZDF zum vielbeachteten TV-Experten entwickelt. Nun soll Oliver Kahn, ehemaliger Welt-Torhüter, dem öffentlich-rechtlichen Sender noch bis zur nächsten Weltmeisterschaft erhalten bleiben. Dies berichtet die "Sport Bild".