ZDF weiterhin mit größtem Marktanteil

Der meist gesehene Fernsehsender in Deutschland bleibt auch 2018 das ZDF.



Mit einem Marktanteil von 13,9 Prozent liegt das Zweite nicht nur konstant vorn in der Gunst des Publikums, sondern hat im Vergleich zu 2017 (13,1 Prozent) sogar noch dazugewonnen. Das ergab eine Auswertung der Marktforscher von Media Control in Baden-Baden mit den Jahres-Nutzungsdaten.