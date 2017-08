ZDF will Kinder für Mathematik begeistern

Mehr fiktionale Primetime-Serien und Kinder für Mathematik und naturwissenschaftliche Themen gewinnen – die neue strategische Programmausrichtung des ZDF.





Gestern fand zum dritten Mal der ZDF-Produzententag in Berlin statt. Er basiert auf der Transparenzvereinbarung zwischen dem ZDF und der Produzentenallianz. Vor allem geht es an diesem Tag um die Programmausrichtung des Senders und die Möglichkeit der Produzenten, dazu Vorschläge zu machen. Daneben wurde auch über das Thema Mediatheken gestritten. (DIGITALfernsehen berichtete)