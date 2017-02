ZDF will "Mona Lisa" absetzen

Das Frauenmagazin "Mona Lisa" im Zweiten ist ein Klassiker in der deutschen Fernsehlandschaft. Nun scheint das Aus beim ZDF beschlossene Sache zu sein.



Seit 29 Jahren ist "Mona Lisa" auf Sendung und verzeichnete bis zuletzt regelmäßig gute Einschaltquote über einer Millionen Zuschauern. Wie das ZDF gegenüber der "Berliner Zeitung" bestätigte, ändert dies jedoch nichts an den Plänen das Frauenmagazin in Kürze einzustellen.